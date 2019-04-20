شكرا لقرائتكم خبر عن برهم صالح: قمة برلمانات دول الجوار مؤشر على الرغبة فى استقرار العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الجمهورية العراقى برهم صالح، اليوم السبت، أن قمة برلمانات دول الجوار فى بغداد مؤشر على أن استقرار العراق مصلحة مشتركة.

وقال صالح- فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوردتها قناة (السومرية نيوز)- إن قمة برلمانات دول الجوار في بغداد مؤشر على أن استقرار العراق مصلحة مشتركة، ومن الضروري أن يكون عمادا لمنظومة إقليمية تستند إلى الأمن المشترك والتكامل الاقتصادي.

وأضاف أنه "بهذه القمة ننتصر بها معا لمجابهة التطرف والعنف".

يذكر أن فعاليات مؤتمر قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار مع العراق، قد انطلقت اليوم.

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