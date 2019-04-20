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وأوضح فهمي أن لجنة المتابعة ستعمد على تفعيل القرارات الخاصة التي صدرت في أعقاب قمة تونس، وما سيتبعها من تطورات شهدتها الساحة الفلسطينية الإسرائيلية مؤخرًا، خاصة بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وحكومة محمد اشتية.
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وحول طبيعة رد الفعل العربي المتوقع على مشروع ترامب للسلام، تحدث طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، والمتخصص في قضايا الصراع العربي الإسرائيلي، بأن "هناك مساعي فلسطينية لتوسيع نطاق الوساطة، وضم الجانب الروسي في هذا الإطار، وهناك حرص فلسطيني عربي على استدعاء الدور الروسي، وقد قدم الروسي ما عرف بمؤتمر موسكو لسلام الشرق الأوسط، وبالتالي روسيا ليست غائبة عن المشهد، بل موجودة منذ سنوات، وكانت أحد رعاة عملية السلام في مدريد، مطلع التسعينيات".
كانت هذه تفاصيل خبر قبل إعلان "صفقة القرن"... أكاديمي مصري لـ"سبوتنيك": القمة المصرية - الفلسطينية تسعى لإيجاد مواقف عربية ثابتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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