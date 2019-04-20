وفور وصوله إلى ناحية شعيبية التابعة لقضاء شوشتر، لقي اللواء سليماني استقبالا حافلا من قبل المسؤولين والمواطنين ومن ضمنهم سكان قرى ناحية شعيبية، وفقا لوكالة "فارس".
وبعد أن تفقد قائد فيلق القدس، مختلف مناطق مناطق شعيبية ومنها غورية ويذاب وعيلة، تحدث إلى المواطنين المنكوبين بالسيول فيها.
واعتبر سليماني في مقابلة مع قناة العالم الإيرانية "أية خدمة يقدمها المرء لأهالي هذه المنطقة شيئا قليلا بحقهم" مضيفا "نحن مقصرون إزاء هؤلاء الناس هؤلاء الذين ضحوا في فترة الدفاع المقدس وحملوا على ظهورهم أعباء هذه المسؤولية العظيمة".
ولفت اللواء سليماني إلى أن هؤلاء الناس لديهم مشاكل وهي ناجمة عن السيل وكذلك تعرضوا في فترات إلى قلة اهتمام ولذا يتوجب علينا تقديم الخدمة إليهم.
كما وصف اللواء سليماني تقديم الخدمة لأهالي خوزستان بأنها "من أعظم العبادات" وأن من يقدم الخدمة وخاصة من الجهات الحكومية لهؤلاء الناس "يؤدون أكبر عبادة وذلك أن هؤلاء الناس كانوا بمثابة القلعة الحصينة للبلد وأوفى شريحة في المجتمع".
وأضاف قاسم سليماني أن المرء يقف خجلا أمام هؤلاء الناس ويجب عليه أن يقبل أياديهم وأقدامهم بل هذا الأمر هو لا شيء أمام تضحياتهم الكبيرة، لافتا إلى أن الشعب الإيراني صنع ملحمة من خلال نزوله إلى الساحة وحاول إبراز عواطفه الجياشة تجاه هؤلاء الناس وهذا أقل ما يمكن أن يفعله المرء.
كانت هذه تفاصيل خبر "المرء يقف خجلا أمامهم"... كيف تصرف سكان مناطق السيول عندما رأوا قاسم سليماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.