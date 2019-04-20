بسبب إيوائها جماعات إرهابية.. #باكستان تقدم احتجاجًا شديد اللهجة إلى #إيران

صحيفة الخليج الالكترونية

قدمت باكستان، اليوم السبت، احتجاجًا شديد اللهجة إلى إيران، بسبب مقتل 14 من جنودها، في هجوم نفذته مجموعة مسلحة تتخذ الأراضي الإيرانية معقلًا لها.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان لها، إنه تم تسليم السفارة الإيرانية في إسلام أباد، مذكرة احتجاج شديدة اللهجة؛ لعدم اتخاذ إيران أي إجراءات ضد المنظمة المسلحة التي نفذت عملية قتل 14 جنديًّا باكستانيًا تم إنزالهم بالقوة من حافلتهم، وأطلقوا عليهم الرصاص، على طريق مكران الساحلي السريع في بلوشستان جنوب غرب البلاد.

وأشار البيان إلى أن باكستان شاركت إيران مرارًا معلومات استخبارية حول هذه المنظمة داخل الأراضي الإيرانية، لكن إيران لم تتخذ أي إجراء ضدها، مضيفًا أن المعلومات التي قدمتها باكستان لإيران تضمنت محاور المنظمات الإرهابية في إيران التي لديها معسكرات تدريب وقواعد لوجستية عبر الحدود.

يذكر أن الحادث الإرهابي وقع يوم الخميس الماضي، عندما اختطف مسلحون حافلة ركاب وقتلوا 14 شخصًا كانوا على متنها بعد الاطلاع على بطاقات هوياتهم.

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وكشفت وسائل إعلام باكستانية أن الحافلة كانت في طريقها من كراتشي إلى جوادر، مضيفةً أن الركاب الناجين أبلغوا الشرطة أن المسلحين قتلوا الركاب بانتقائية.

من جانبها، أدانت المملكة العربية السعودية الهجوم الإرهابي، وعبَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الذي وقع في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وقدمت المملكة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، مجددة تأكيد وقوف المملكة وتضامنها مع باكستان ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.