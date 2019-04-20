حساب_المواطن: هذه الطريقة الصحيحة للإفصاح عن الراتب

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صحيفة الخليج الالكترونية
أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، الطريقة الصحيحة، لإدخال الراتب للحصول على الدعم المستحق، وحتى لا يتأثر دعم المستفيد بتضارب أو اختلاف البيانات.
وقال برنامج حساب المواطن إنه يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل.
جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد وجه سؤالاً قال خلاله: “هل الدخل الشهري اللي أدخله في بياناتي بعد خصم التأمينات الاجتماعية ولا قبل الخصم؟”.
ورد البرنامج عبر حساب خدمة العملاء بقوله “حياك الله، يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/التقاعد” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة، نسعد بخدمتك”.
وأعلن برنامج حساب المواطن في وقت سابق أنه سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًّا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكان المستفيد معرفة نتيجة أهليته عن طريق الحساب (دراسة الأهلية).
وتابع حساب المواطن أن في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ 10 إبريل سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغه باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق الحساب (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر “يونيو”.
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