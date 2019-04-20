وظائف شاغرة بـ #جامعة_المجمعة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت جامعة المجمعة عن حاجتها لشغل وظائف أكاديمية للرجال والنساء بمسمى “أستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، وأستاذ” لعام 1440هـ.

وأشارت الجامعة إلى أن الكليات والتخصصات المخصصة للنساء تشمل: كلية العلوم الطبية التطبيقية – قسم الصحة العامة (المعلوماتية الصحية)، وكلية التربية بالمجمعة – قسم اللغة العربية (الأدب، ولغويات، والبلاغة)، وكلية الطب – قسم علم الأمراض (الأحياء الدقيقة، والكيماء الحيوية الطبية، وعلم الأمراض، والطب الشرعي، وعلم المناعة)، وكلية الطب – قسم العلوم الأساسية (التشريح، وعلم الأدوية، وعلم وظائف الأعضاء)، وكلية التربية بالزلفي – قسم اللغة العربية (الأدب، والنحو، والبلاغة).

وبيّنت أن الوظائف التي تخص الرجال تشمل: كلية العلوم الطبية التطبيقية – قسم الصحة العامة (المعلوماتية الصحية)، وكلية التربية بالمجمعة – قسم اللغة العربية (لغويات)، وكلية الطب – قسم علم الأمراض (الأحياء الدقيقة، والكيماء الحيوية الطبية، وعلم الأمراض، والطب الشرعي، وعلم المناعة). وكلية الطب – قسم العلوم الأساسية (التشريح، وعلم الأدوية، وعلم وظائف الأعضاء)، وكلية التربية بالزلفي – قسم اللغة العربية (النحو، والبلاغة).

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وأكدت أن أهم الشروط التي ينبغي توافرها في المتقدمين: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة الدكتوراه (PHD) من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، وامتداد التخصص بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وألا يقل المعدل عن تقدير جيد جداً في مرحلة البكالوريوس والماجستير.

كما اشترطت في المتقدمين على وظيفة (أستاذ، وأستاذ مشارك) أن يكون حصل على الرتبة العلمية من جامعة سعودية أو إحدى الجامعات الموصى بها من وزارة التعليم، مع إرفاق وثائق التخرج لمرحلة البكالوريوس، الماجستير الدكتوراه مع المعادلة إذا كانت من خارج المملكة مع السجل الأكاديمي لجميع المراحل، وكذلك استيفاء أي متطلبات أخرى يراها القسم أو الكلية التابعة لها الوظيفة.

ولفتت الجامعة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي: https://jobs.mu.edu.sa/posts/12، ويستمر تاريخ 29 ذو الحجة 1440هـ.