صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم، عن صدور موافقة #خادم_الحرمين_الشريفين بتكليف عدد من أصحاب الفضيلة لإمامة المصلين بصلاتي #التراويح و#القيام خلال شهر #رمضان المبارك ١٤٤٠. وقالت الرئاسة: إن المكلفين كالتالي: د. ياسر الدوسري بـ#المسجد_الحرام. Advertisements د. أحمد الحذيفي بـ#المسجد_النبوي. د. خالد المهنا بـ#المسجد_النبوي.

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كانت هذه تفاصيل خبر #خادم_الحرمين يوافق على تكليف 3 أئمة لإمامة المصليين بالحرمين في #رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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