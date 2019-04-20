صحيفة الخليج الالكترونية حذرت النيابة العامة – عبر حسابها بموقع تويتر – أولياء أمور الطلاب من المواطنين والمقيمين من تورط أبنائهم في تعاطي المخدرات خلال فترة الاختبارات. وأوضحت النيابة العامة أن الاختبارات فترة خصبة للمخدرات بزعم كاذب أنها تنشط الذاكرة والفهم بقصد الإيقاع في براثن المخدرات وإدمانه، ونصحت أولياء الأمور بالانتباه في ضوء أحكام نظام مكافحة المخدرات، مرفقة (إنفوجراف) يوضح الأحكام والعقوبات.

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كانت هذه تفاصيل خبر #النيابة_العامة توجه تحذيرًا مهمًا للطلاب.. تزامنًا مع “الاختبارات النهائية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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