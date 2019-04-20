وزارة_التجارة تكشف حقيقة فيديو “قمر الدين المخلوط بالزجاج”

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صحيفة الخليج الالكترونية
أوضحت وزارة التجارة والاستثمار حقيقة مقطع فيديو متداول أشار إلى وجود منتج “قمر الدين” مخلوط بالزجاج، مبينةً أن المقطع قديم وأن المعلومات الواردة فيه غير صحيحة.
وقالت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” إنه “إشارة إلى المقطع المتداول بعنوان “قمر الدين منتج سوري مخلوط بزجاج”، توضح الوزارة أن هذا المقطع قديم ويعاد تداوله، وأن ما ورد فيه غير صحيح”.
وأضافت أن هيئة الغذاء والدواء قامت بسحب عينات من المنتج وأخضعتها للتحاليل المخبرية وأثبتت النتائج سلامته ومطابقته للمواصفات وخلوه من أي شوائب.
وكان المقطع المتداول أظهر قيام شخص بتقليب منتج “قمر الدين” مشيراً إلى أن والدته عثرت بداخله على قطع من الزجاج، داعياً المستهلكين لأخذ الحذر منه وعدم شرائه.
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