اجتماع طارئ بالجامعة العربية لمناقشة #صفقة_القرن

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضحت جامعة الدول العربية أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي دعت السلطة الفلسطينية لعقده غداً الأحد، سيناقش كل ما يتصل بما يعرف بـ”صفقة القرن”.

وأبان الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي في تصريحات صحفية أمس أن الرئيس محمود عباس سيطلع الوزراء العرب على الموقف الفلسطيني وعلى ما يتوقع إعلانه فيما يخص الصفقة، والموقف الفلسطيني من ذلك، وضرورة توحيد وتعبئة الموقف العربي لمواجهة هذا الأمر

ووصف الاجتماع بأنه في غاية الأهمية، غير أنه قال إنه “بغض النظر عن حقيقة ما يثار في الإعلام، لكن الصورة العامة ليست مطمئنة من جهة أن يكون هذا الطرح “صفقة القرن” إيجابياً ومتوازناً ومراعياً للحق الفلسطيني”.

وأشار السفير زكي إلى أن الرئيس الفلسطيني أبو مازن سيطرح مستجدات حول “صفقة القرن”، يعتبرها الجانب الفلسطيني غاية في الأهمية.