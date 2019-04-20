شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات جسيمة في مجمع طبي بالرياض.. والصحة تعلن عن إجراءاتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة عن إغلاق مجمع طبي في مدينة الرياض وفرعين آخرين لنفس المؤسسة الصحية، وذلك بعد ضبط مخالفات جسيمة. وأبانت الوزارة، عبر تغريدة في حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أمس (الجمعة)، أنها ستوقع عقوبات على المجمع الطبي تصل إلى سحب الترخيص والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين، بعد صدور القرار النهائي من لجنة المخالفات.

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