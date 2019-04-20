شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «خادم الحرمين» يُقر 3 تكليفات بإمامة «التراويح» بالحرمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، بتكليف عدد من المشايخ لإمامة المصلين بصلاتي التراويح والقيام في المسجد الحرام، والمسجد النبوي، خلال شهر رمضان المبارك 1440.

وذكرت “رئاسة شؤون الحرمين” على حسابها في موقع “تويتر”، أن موافقة خادم الحرمين شملت: “الدكتور ياسر الدوسري، بالمسجد الحرام، والدكتور أحمد الحذيفي، بالمسجد النبوي، والدكتور خالد المهنا، بالمسجد النبوي”.