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شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يصلي الجمعة خلف «إمام النماص المطعون».. ويعزيه في والده والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - عسير:
أدى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، صلاة الجمعة أمس، خلف إمام جامع عثمان في النماص الشيخ علي بن حسن بن مجدوع، وهو الجامع الذي تعرض فيه الإمام للاعتداء قبل أسبوعين.
كما زار الأمير تركي الشيخ علي في منزله، لتعزيته في وفاة والده المغفور له -بمشيئة الله- حسن بن مجدوع.
يذكر أن الشيخ علي تعرض للطعن في الكتف قبل صعود المنبر الجمعة 5 أبريل الجاري، ونُقل على الفور إلى المستشفى، حيث أطاحت شرطة عسير بالجاني وباشرت الإجراءات النظامية بحقه.
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