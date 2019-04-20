شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع بمكة.. انشغل بالجوال فوجد نفسه أمام شاحنة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحادث مروع لانقلاب سيارة منطلقة بسرعة كبيرة بعد اصطدامها بشاحنة قادمة من الاتجاه الآخر على أحد الطرق السريعة في مكة المكرمة.
وبحسب مغردين علقوا على المقطع، فإن قائد السيارة المسرعة كان منشغلاً بهاتفه أثناء القيادة مما أدى لاصطدام سيارته بالشاحنة وانقلابها.
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