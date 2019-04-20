شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة «قمر الدين السوري مخلوط بزجاج».. توضيح من «التجارة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة التجارة والاستثمار أنه لا صحة لما ورد في المقطع المتداول بعنوان: “قمر الدين منتج سوري مخلوط بزجاج”، موضحة أن المقطع قديم يعاد نشره كل فترة.

وأبانت وزارة التجارة أن هيئة الغذاء والدواء سحبت العينات وأخضعتها للتحاليل المخبرية وأثبتت النتائج سلامته ومطابقته للمواصفات وخلوه من أي شوائب.