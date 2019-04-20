الان تتابع بسبب الثعابين.. رئيس ليبيريا يؤدي مهام عمله من منزله والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مونروفيا - الخليج 365:
اضطر رئيس ليبيريا الحالي، نجم كرة القدم السابق، جورج ويا، إلى أداء مهامه الرئاسية من بيته، بعدما عثر على ثعبانين داخل مبنى حكومي يضم مكتبه الرسمي.
وطالبت الجهات المختصة، الرئيس ومسؤولين حكوميين آخرين في وزارة الخارجية، بالبقاء بعيدا عن المبنى إلى حين التحقق من سلامة المكان وخلوه من الحيوانات الضارة، وفق ما نقلت “سكاي نيوز”.
وتعد ليبيريا موطنا لأنواع من الثعابين سامة، وفي وقت سابق من مارس الماضي وأبريل الجاري، تم إغلاق المبنى الحكومي نفسه بهدف التعقيم بسبب ثعابين.
وبحسب المصدر، فإن المبنى سيعاد فتحه يوم الاثنين بعد رصد الثعبانين، وعندها، سيستأنف الرئيس والمسؤولون الآخرون مهامهم بشكل طبيعي.
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