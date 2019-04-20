اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أنهى البحار الياباني ميتسوهيرو إيواموتو، اليوم السبت، رحلة عبور المحيط الهادئ على متن قارب شراعي استغرقت 8 أسابيع دون توقف.
وذكرت صحيفة "جابان تايمز" أن "البحار إيواموتو (52 عاما)، الذي فقد بصره في السادسة عشرة من عمره، وصل ميناء فوكوشيما على شراعه البالغ طوله 12 مترا، لينهي بذلك رحلة دامت شهرين تقريبا منذ إبحاره من كاليفورنيا".
وقال إيواموتو "لم أستسلم، وحققت حلمي، وأنا الآن الإنسان الأكثر سعادة في العالم".
وغادر إيواموتو كاليفورنيا في 24 فبراير الماضي بصحبة بحار أمريكي ساعده عن طريق تقديم المعلومات اللازمة بما فيها اتجاه الرياح، كما امتدت الرحلة مسافة تقرب من 14 ألف كم.
وخاض البحار الياباني هذه المغامرة لجمع أموال تدعم جهود الأطباء لتفادي الأمراض المسببة لفقدان البصر.
كانت هذه تفاصيل خبر لدعم أمراض فقدان البصر.. كفيف ياباني يقطع المحيط الهادئ بقارب شراعي دون توقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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