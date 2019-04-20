كاتب إسرائيلي يرد على دعوة رجل أعمال إماراتي

وقال الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، السبت:

إن أصوات العقل في الشرق الأوسط والخليج تتزايد وتدعو للتطبيع مع إسرائيل.

وأضاف آران في تغريدته:

رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يدعو دول الخليج "للسلام والتعاون مع إسرائيل اقتصاديا وزراعيا وعلميا ودفاعيا. لماذا لا يتم ذلك؟".

وسبق أن دعا رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، أمس الجمعة، دول الخليج إلى السلام والتعاون مع إسرائيل اقتصاديا وزراعيا وعلميا ودفاعيا، معتبرا أن إيران هي "العدو الأكبر" لدول الخليج.

وتوقع الحبتور، في فيديو عبر حسابه على تويتر، أن حديثه في هذا الأمر قد يعرضه "للسب والشتائم"، وقال إن إسرائيل "دولة متقدمة علميا واقتصاديا وإلكترونيا، ولا يوجد دولة بقوتها الاقتصادية وأمورها الأخرى في الوقت الحاضر".

وأضاف:

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ماذا ننتظر إذا كان مصر والأردن جيراننا متعاقدين معهم، فلماذا لا نعمل سلاما ونكون واضحين، بدلا من الاختباء وعدم الوضوح.

ودعا الحبتور إلى "السلام والتعاون معهم اقتصاديا وتجاريا وزراعيا وحتى في موضوع الدفاع وجميع هذه الأشياء والعلم".

وأضاف:

هم أفضل من غيرهم، عدونا الأكبر هي إيران وليس إسرائيل، ولا داع للمجاملات والكذب على أنفسنا، حتى الفلسطينيين أكثر من 2 مليون منهم حصلوا على الجنسية الإسرائيلية.

وإسرائيل لديها علاقات رسمية فقط مع مصر والأردن، ولكن يبدو أن علاقاتها مع بعض دول الخليج، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، قد تحسنت مؤخرا كجزء من تحالف ضمني ضد إيران.

وكان وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي قال في وقت سابق، إن السنوات القليلة المقبلة ستكون حاسمة لجهود السلام، ودعا الدول العربية للعمل على طمأنة إسرائيل بأنها تستطيع الانسحاب من الضفة الغربية ومرتفعات الجولان دون الشعور بالتهديد.