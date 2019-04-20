مبعوثون روس يلتقون بالأسد لبحث جهود ما بعد الحرب والتجارة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس السوري بشار الأسد

قالت وزارة الخارجية الروسية إن عددا من المبعوثين الروس التقوا بالرئيس السوري بشار الأسد وبحثوا معه تشكيل لجنة دستورية والتجارة إضافة إلى سبل تحسين علاقات سوريا مع الدول العربية المجاورة.

ويعد تشكيل لجنة دستورية أمرا جوهريا لإجراء إصلاحات سياسية وانتخابات جديدة تهدف إلى توحيد سوريا وإنهاء الحرب الدائرة منذ ثماني سنوات تقريبا والتي قتلت مئات الآلاف من الأشخاص وشردت نحو نصف عدد السكان قبل الحرب الذي يبلغ 22 مليون نسمة.

ووافقت المعارضة السورية العام الماضي على الانضمام لعملية إعادة كتابة الدستور تحت إشراف الأمم المتحدة بعد مؤتمر للسلام في مدينة سوتشي الروسية.

وموسكو حليف قريب من الأسد وبدأت تدخلا عسكريا في سوريا في عام 2015 لدعم قواته، وقلبت موازين الحرب لصالحه.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة إن الأسد التقى بمبعوث روسيا الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين وعدد من المسؤولين بوزارة الدفاع الروسية.

وبشكل منفصل، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الحكومة الروسية قولها إن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف سيلتقي بالأسد في دمشق في وقت لاحق يوم السبت لبحث التعاون التجاري والاقتصادي.