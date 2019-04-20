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الشرطة الاسرائيلية تقول أنها جرحت فلسطينيا كان يريد مهاجمتها في الضفة الغربية المحتلة

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - فلسطيني ينقل إطارات لإحراقها خلال احتجاجات على مصادرة اسرائيل أراضي فلسطينية في قرية كفر قدوم بالقرب من نابلس في الضفة الغربية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية إنّ حرس الحدود الاسرائيلي أطلق النار السبت على فلسطيني كان يحمل سكينا ويريد استهداف عدد من عناصره قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى إصابته بجروح.

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد في رسالة عبر تطبيق واتساب إن "إرهابيا فلسطينيا يبلغ من العمر 20 عاماً ومن قرية سنيريا اقترب من عناصر (حرس الحدود)وهو يحمل سكيناً".

وأضاف أنّ "أفراداً من القوات الموجودة أطلقوا النار عليه وأصابوه"، مشيرا إلى أن "أياً من العناصر لم يصب".

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ووفق الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإنّ الفلسطيني في حالة "حرجة".

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وهي أرض فلسطينية، منذ أكثر من خمسين عاماً.

 

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