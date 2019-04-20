انت الان تتابع بعد تعينه بساعات.. «العسكري السوداني» يقيل مسؤول كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الفريق أول عبد الفتاج البرهان رئيس المجلس العسكري بالسودان

بعد ساعات من سلسلة إقالات جديدة طالت مسؤولين كبار في السودان وتعيين بدائل لها، قرر المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إقالة وكيل وزارة الإعلام والاتصالات عبد الماجد هارون، من منصبه، الذي تولاه صباح اليوم، بعد إعفاء وكيل وزارة الإعلام العبيد أحمد مروح، ووكيل وزارة الموارد المائية حسب النبي موسى محمد، والأمين العام للمجلس القومي للأدوية عباس محمد فحل من مناصبهم، وأكد البرهان، في بيان اليوم، أن إقالة هارون بعد ساعات من تعينه، جاءت لتلبية مطالب المعتصمين في محيط قيادة الجيش، بحسب سكاي نيوز.

وكان المجلس العسكري قد أعفى وزير الخارجية المكلف من مهامه، لإصداره بيانا صحفيا عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون التشاور مع المجلس ودون علمهم.وقال الناطق باسم المجلس شمس الدين كباشي، إن البيان الذي أصدرته الخارجية تم دون علم المجلس العسكري الانتقالي، خصوصا أنه استند إلى تقارير صحفية تضاربت فيها