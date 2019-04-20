انت الان تتابع الجيش الوطني: نحارب دولا تقف وراء الإرهاب في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش الليبي سيعمل على طرد الميليشيات من طرابلس، لتحقيق الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة في البلاد، مؤكدا أن هدف الجيش الليبي المحافظة على حياة السكان في طرابلس ومحيطها، مشيرا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن طائرات تابعة لميليشيات طرابلس تقصف أهدافا مدنية، مضيفًا: "أننا نحارب دولاً تقف وراء الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا"، مؤكدا أن تركيا نقلت عناصر من جبهة النصرة في سوريا إلى جبهات طرابلس لمواجهة الجيش الوطني الليبي، بحسب "سكاي نيوز".
وشدد المتحدث باسم الجيش الليبي، على أن القوات المسلحة الليبية تعمل على إرساء الأمن عبر القضاء على الميليشيات المسلحة في طرابلس، موضحا أن الجيش الوطني قام بتسليم قاعدة تمنهنت لوزارة الداخلية بعد إحباط هجوم إرهابي، أسفر عن مقتل 15 من المهاجمين.وأضاف أن الجيش يواصل رصد "تحركات التنظيمات الإرهابية في ليبيا"،
وشدد المتحدث باسم الجيش الليبي، على أن القوات المسلحة الليبية تعمل على إرساء الأمن عبر القضاء على الميليشيات المسلحة في طرابلس، موضحا أن الجيش الوطني قام بتسليم قاعدة تمنهنت لوزارة الداخلية بعد إحباط هجوم إرهابي، أسفر عن مقتل 15 من المهاجمين.
وأضاف أن الجيش يواصل رصد "تحركات التنظيمات الإرهابية في ليبيا"، متعهدا بالقضاء على أحلام تنظيم القاعدة ومموليه في ليبيا.
وأشار المسماري إلى أن الجيش الليبي ملتزم بقواعد الاشتباك وبالقانون الإنساني، مؤكدا أن العمليات في طرابلس تتقدم بسلاسة وثبات.
وفي وقت سابق من شهر أبريل الجاري، أطلق قائد الجيش الليبي عملية "طوفان الكرامة"، التي تهدف إلى تحرير العاصمة طرابلس من سيطرة الميليشيات.
اقرأ أيضا: البرلمان الليبي يطالب بوقف تدخلات قطر وتركيا
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الوطني: نحارب دولا تقف وراء الإرهاب في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.