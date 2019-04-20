الجيش الوطني: نحارب دولا تقف وراء الإرهاب في ليبيا

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اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش الليبي سيعمل على طرد الميليشيات من طرابلس، لتحقيق الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة في البلاد، مؤكدا أن هدف الجيش الليبي المحافظة على حياة السكان في طرابلس ومحيطها، مشيرا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن طائرات تابعة لميليشيات طرابلس تقصف أهدافا مدنية، مضيفًا: "أننا نحارب دولاً تقف وراء الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا"، مؤكدا أن تركيا نقلت عناصر من جبهة النصرة في سوريا إلى جبهات طرابلس لمواجهة الجيش الوطني الليبي، بحسب "سكاي نيوز".

وشدد المتحدث باسم الجيش الليبي، على أن القوات المسلحة الليبية تعمل على إرساء الأمن عبر القضاء على الميليشيات المسلحة في طرابلس، موضحا أن الجيش الوطني قام بتسليم قاعدة تمنهنت لوزارة الداخلية بعد إحباط هجوم إرهابي، أسفر عن مقتل 15 من المهاجمين.وأضاف أن الجيش يواصل رصد "تحركات التنظيمات الإرهابية في ليبيا"،