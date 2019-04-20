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الكويت توقع على مذكرة تفاهم تأسيس منتدى مبادرة الحزام والطريق للتعاون في مجال الضرائب

وقعت دولة الكويت على مذكرة تفاهم تأسيس منتدى مبادرة الحزام والطريق للتعاون في مجال الضرائب، وذلك ضمن عضوية 80 دولة مشاركة في المنتدى الأول لمبادرة الحزام والطريق للتعاون في مجال الضرائب، المنعقد في مدينة وتشن بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 18 حتى 20 أبريل 2019.

ويهدف المنتدى الى تكوين آلية التعاون الضريبي في العالم، بهدف تسهيل التعاون في إدارة الضرائب، وحل النزاعات الضريبية ، وتعزيز بناء القدرات الضريبية ، وتشجيع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في إدارة الضرائب بين الدول الأعضاء في مبادرة الحزام والطريق.

وترأس وفد وزارة المالية المشارك في المنتدى الوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية السيدة/ أسيل السعد المنيفي، قائلة في تصريح لها خلال المشاركة في المنتدى "يأتي انضمام دولة الكويت لهذا المنتدى لما له من أهمية كبيرة في رسم العلاقة الضريبية بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية، لا سيما بعد أن وقعت دولة الكويت مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع الاستثمارية الكبيرة ذات البعد الاستراتيجي وفق رؤية دولة الكويت 2035، مما يتطلب معه تطوير البيئة الضريبية لتتلاءم مع حجم هذه الاتفاقيات والمشاريع لتكون متوافقة معها لا عائقا أمامها، علما بأن مذكرة التفاهم لا تنشئ أي حقوق ولا ترتب أي التزامات على دولة الكويت".

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ويأتي هذا المؤتمر الأول لمنتدى مبادرة الحزام والطريق ليشهد بداية الطريق الذي ستسير فيه الدول التي انضمت لهذا المنتدى بهدف رسم السياسات الضريبية التي تساعد على خلق بيئة استثمارية تشجع على مزاولة التجارة التي تخلو من العوائق لتحقيق التكامل المالي والاستثماري، وتعزيزًا للتعاون الاقتصادي الدولي، و دفعًا للتنمية الإقليمية و النمو لدول الحزام والطريق.

ومن الجدير بالذكر، فإن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين تنص على إيجاد آلية لتعاون إدارات الضرائب، وتسهيل التجارة والاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي للأطراف المتعاونة والمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للدول الأعضاء، اضافة الى دعم وإتمام معايير الضريبة العالمية كما هو الحال في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD واتفاقية الضريبة النموذجية للأمم المتحدة.