“دورية الأطفال” فكرة جديدة للتعريف بدور الشرطة في الإمارات

جدة - عمرو شويل أبو ظبي - الخليج 365:

استحدثت شرطة إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات، فعالية مبتكرة، للتعريف بطبيعة عمل الشرطة، عبر تنظيم “دورية الأطفال” التي تتواجد للمرة الأولى في منطقة الظفرة التاريخية، بهدف توفير بيئة محببة للأطفال، للتعرف إلى طبيعة العمل الشرطي، وبناء جسور الثقة معهم، وتعزيز ثقافة المرور لديهم، ونشر وترسيخ ثقافة السلامة العامة باستخدام طرق التعليم الابتكاري والإبداعي.

وتسعى شرطة الإمارة أبوظبي إلى تعليم الأطفال المهارات وطرق الوقاية الصحيحة وكيفية تجنب المخاطر، من خلال دورياتها التي تم تصميمها بطريقة جذابة، تتيح لهم المشاركة الميدانية في عمليات المرور.

Advertisements

يذكر أن “مهرجان الظفرة البحري” يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وبالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

وتتواجد شرطة أبوظبي، ممثلة بمديرية شرطة منطقة الظفرة، بمختلف قطاعاتها، في تأمين فعاليات مهرجان الظفرة البحري على شاطئ مدينة المرفأ في منطقة الظفرة، حيث تتنوع الأنشطة التي تقدمها وترعاها، منها: معرض الصور التراثي، وعرض الموروث الشرطي من سيارات عتيقة، والسباقات المائية المتنوعة، والفعاليات الثقافية والتراثية والترفيهية للصغار والكبار.