دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة لعبة Metal Slug Infinity متاحة الآن ورسميًا على أندرويد

في شهر مارس القادم، تم الإعلان عن إتاحة لعبة Metal Slug Infinity للتسجيل المُسبق على متجر قوقل بلاي، وبعد تأخر طفيف هاهي اللعبة متاحة وبشكل رسمي لجميع مستخدمي أندرويد، والتي هي عبارة عن لعبة RPG جديدة من ekkorr، وبالمناسبة حصلت ekkorr على ترخيص تطوير اللعبة من قبل شركة SNK، وذلك على أثر نجاحها في لعبة RPG Endless Frontier Saga 2 من على أندرويد.

عمومًا فيما يخص لعبة Metal Slug Infinity فهي تُعدّ استمرارًا لسلسلة الجري والأسلحة الكلاسيكية، وتتمحور طريقة اللعبة حول عناصر تحكم بسيطة من خلال النقر، وسوف تقضي معظم وقتك في إدارة قواتك ومعداتك.

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أخيرًا لعبة Metal Slug Infinity متاحة للتحميل مجّانًا على متجر بلاي، ولكن تتضمن مشتريات داخلية نوعًا ما باهظة، فضلًا عن تضمينها لإعلانات، وطبعًا للتخلص من هذه الإعلانات يجب ان تكون لديك نية للدفع.

التدوينة لعبة Metal Slug Infinity متاحة الآن ورسميًا على أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.