دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

مرّت شهور قليلة منذ أن أعلنت قوقل عن إتاحة الوضع المُظلم على تطبيقها “جهات الاتصال”، مما أدى إلى تخفيف الوهج الصادر من الشاشة على العيون، فضلًا عن الاستفادة من مظهر جديد والأهم توفير البطارية خاصةً على شاشات OLED، والآن تم إتاحة تحديث جديد للتطبيق حمل رقم إصدار Contact v3.5.7، وفيه تم تحسين إعدادات الوضع المظلم، مع وجود إضافات طفيفة سنذكرها بين السطور.

قبل ذكر التحسينات، في السابق كل لدى التطبيق خيار التبديل للوضع المظلم من القائمة الجانبية، ومع تشغيل المستخدم لميزة “حفظ البطارية” المتاحة افتراضيًا على النظام، فإن الوضع المظلم سيبقى نشط حتى لو رغب المستخدم في تنشيط السمة البيضاء، بالتالي في تلك المرحلة لم يتمكن المستخدم من تعطيل الوضع المظلم إلّا في حالة قام يإيقاف تشغيله.

الآن تم ضبط الأمور، حيث من ضمن اختيار المظهر من القائمة الجانبية للتطبيق، ستتمكن من فرض الوضع المظلم أو الأبيض وبغض النظر عن إعدادات النظام، مع وجود خيار ثالث وهو اتباع سمة النظام الافتراضية، بمعنى آخر في حالة اخترت السمة البيضاء فلن يتحوّل التطبيق للوضع المظلم عند تشغيل ميزة “حفظ البطارية”.

أيضًا تضمن هذا الإصدار تغييرين بسيطين، الأوّل أن الصورة الرمزية المؤقتة أصبحت بحجم أصغر، الثاني يتمثّل في زر العائم، حيث يحتوى الآن على نص “تحرير جهة الاتصال”، مما يجعل الغرض أوضح بدلًا من أيقونة القلم القديمة، أخيرًا التحديث يصل بشكل تدريجي للمستخدمين على متجر قوقل بلاي، في حالة عدم وصوله لك، ببساطة حمّل ملفه الـ APK من هنا.

التدوينة تحديث تطبيق جهات اتصال قوقل يُحسّن من إعدادات الوضع المظلم ظهرت أولاً على عالم التقنية.