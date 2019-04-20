دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة Forza Street لعبة سباق مجانية قادمة على أندرويد و iOS

بشكل حصري تتوفّر سلسلة ألعاب السباقات Forza وعلى نطاق واسع على أجهزة Xbox، ولكن هذا على وشك التغيير مع الإصدار القادم Forza Street 10، حيث وبشكل رسمي أعلنت مايكروسوفت “مطورة اللعبة” أن الإصدار هذا متاح حاليًا على ويندوز 10، وسيأتي على نظامي تشغيل أندرويد و iOS في وقت لاحق من هذا العام.

وفي هذا السياق يقول بيان الإعلان ” أن Forza Street ستُركّز على توقيت الانطلاق والفرامل وتعزيز مفاتيح اللعب لتحقيق النصر”، لذلك ستكون اللعبة قائمة على المهارات أكثر مما هو شائع بين هذه الألعاب، على سبيل المثال سلسلة ألعاب Asphalt، ومع ذلك يبدو أن الواجهة العامة ومسارات السباق تشبه إلى حد كبيرة ألعاب Asphalt، لذلك من المهم أن يكون هناك المزيد من الوقت قبل إصدار الحكم على اللعبة.

بدوره أيضًا ستُقدّم لعبة Forza Street سباقات قصيرة مدتها 60 ثانية، فضلًا عن قدومها بمجموعة جديدة من السيارات الأوروبية والأمريكية، القديمة والجديدة على حد سواء، مع إضافة المزيد في المستقبل.

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أخيرًا وكما أشرنا سابقًا لعبة Forza Street متاحة بالفعل على ويندوز 10، وهي قادمة على أندرويد و iOS في وقت لاحق من هذا العام، دون تحديد تاريخ بعينه، ولكن من المؤكد للجميع قدومها على الهواتف والأجهزة المحمولة.

التدوينة Forza Street لعبة سباق مجانية قادمة على أندرويد و iOS ظهرت أولاً على عالم التقنية.