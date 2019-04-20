هذا الموضوع إصدار 5G من هاتف Mate 20 X من هواوي سيأتي ببطارية أصغر مع دعم للشحن السريع ظهر على التقنية بلا حدود.
صرحت شركة هواوي بأنها ستقوم بإطلاق إصدار 5G من هاتفها الذكي Mate 20 X في وقت لاحق من هذا العام، ولكن وفقًا لأحدث تسريب، لن يكون الهاتف مطابق تمامًا لـ Mate 20 X الذي نعرفه، بل سيكون هناك بعض التغييرات من أجل استيعاب الأجهزة الإضافية اللازمة لموجات الـ5G .
فقد كشف تقرير عن أن إصدار 5G من الهاتف سيحتفظ بشاشة 7.2 بوصة، ولكنه سيشمل بطارية أصغر حجمًا، والتي ستأتي بسعة 4200 مللي أمبير بدلًا من 5000 مللي أمبير، هذا وبالإضافة إلى أن الهاتف سيدعم تقنية الشحن السريع SuperCharge من هواوي بقوة 40 واط، وهي ميزة غير موجودة بـ Mate 20 X.
If you looking for Mate 20 X 5G model, remember there are a few changes
Same huge size with 7,2" display
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But battery is 800mAh smaller (4200mAh) and its have 40w SuperCharge
— Teme (@RODENT950)
If you looking for Mate 20 X 5G model, remember there are a few changes— Teme (@RODENT950) April 17, 2019
Same huge size with 7,2" display
But battery is 800mAh smaller (4200mAh) and its have 40w SuperCharge
المصدر
هذا الموضوع إصدار 5G من هاتف Mate 20 X من هواوي سيأتي ببطارية أصغر مع دعم للشحن السريع ظهر على التقنية بلا حدود.
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