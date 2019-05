إصدار 5G من هاتف Mate 20 X من هواوي سيأتي ببطارية أصغر مع دعم للشحن السريع

دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

صرحت شركة هواوي بأنها ستقوم بإطلاق إصدار 5G من هاتفها الذكي Mate 20 X في وقت لاحق من هذا العام، ولكن وفقًا لأحدث تسريب، لن يكون الهاتف مطابق تمامًا لـ Mate 20 X الذي نعرفه، بل سيكون هناك بعض التغييرات من أجل استيعاب الأجهزة الإضافية اللازمة لموجات الـ5G .

فقد كشف تقرير عن أن إصدار 5G من الهاتف سيحتفظ بشاشة 7.2 بوصة، ولكنه سيشمل بطارية أصغر حجمًا، والتي ستأتي بسعة 4200 مللي أمبير بدلًا من 5000 مللي أمبير، هذا وبالإضافة إلى أن الهاتف سيدعم تقنية الشحن السريع SuperCharge من هواوي بقوة 40 واط، وهي ميزة غير موجودة بـ Mate 20 X.

