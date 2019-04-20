شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشورى السعودى يؤكد دعم العراق فى كافة المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس الشورى السعودى عبد الله بن محمد آل الشيخ، دعم بلاده للعراق فى كافة المجالات، مشيدا بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال آل الشيخ - فى كلمته بمؤتمر بغداد لبرلمانات دول جوار العراق، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم السبت - "إننا نجتمع اليوم في بغداد بعد أن استعاد العراق دوره العربي والإقليمي، ونحرص على الوقوف مع العراق في جميع المجالات".. مضيفا أن العراق استعاد عافيته وعاد لمكانه الطبيعي في المنطقة العربية.

وأوضح أن العلاقات السعودية العراقية شهدت تطورا ملحوظا، خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي للرياض، وتوقيع 13 مذكرة تفاهم، وإنشاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي لتبادل المصالح المشتركة.

وتابع بالقول "إننا نجتمع اليوم في هذه القمة التي نحتفل بها بانتصار العراق على الإرهاب و"داعش" والذي ساهمت بلادنا ضمن التحالف الدولي للقضاء عليه" مؤكدا تسخير الجهود للقضاء على مظاهر الإرهاب وسن القوانين التي تجرم العمليات الإرهابية بكافة أنواعها ووضع قوائم بالمنظمات الإرهابية وأفرادها وفضح أساليبها.

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