رئيس مجلس الأمة الكويتى: بلادنا مع عراق مستقر آمن وموحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، اليوم السبت، أن الكويت مع عراق مستقر آمن وموحد، مشددا على أن من يراهن على ضعف جاره فهو يخاطر ويضحى بمستقبله.

وقال الغانم - في كلمته خلال مؤتمر قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - "نحن في الكويت نقول بكل صراحة أننا مع عراق مستقر وآمن فنحن، على الصعيد الاستراتيجي، ندعم بكل قوتنا استقرار وبناء العراق ومن يراهن على ضعف جاره فهو يخاطر ويضحي بمستقبله".

وأشار إلى أنه من هذا المنطلق جاء توجيه أمير الكويت باستضافة مؤتمر دعم العراق، لأنه يراهن على مستقبل المنطقة والتكامل مع الجيران والقريب قبل البعيد، والمشترك الثقافي، منوها باستعداد برلمان الكويت بالتعاون مع جميع إلبرلمانات لإعداد تشريع قوانين تخدم أمن المنطقة.

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