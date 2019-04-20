إصابة شاب فلسطيني برصاص قوة إسرائيلية شمال الضفة الغربية

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن "مواطنا فلسطينيا أصيب بجروح حرجة عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه جنوب نابلس".

كما أفاد شاهد عيان، وكالة "سبوتنيك"، بأن "قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار صوب شاب فلسطيني بعد اقترابه من حاجز زعترة جنوب نابلس وتركته ينزف على الأرض دون تقديم العلاج له ومنعت المواطنين والمارة من الاقتراب منه".

وأضاف "أغلقت قوات الاحتلال الحاجز بالاتجاهين حيث إن هذا المعبر يعد نقطة ربط بين شمال الضفة الغربية وجنوبها في وقت استدعى فيه الجيش الإسرائيلي المزيد من قواته".

وزعم الجيش الإسرائيلي أن "الشاب حاول تنفيذ عملية طعن وقد عثر بحوزته على سكين مما دفع الجنود لإطلاق النار عليه".

وتتصاعد حدة التوتر بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة ومناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، منذ أواخر مارس/ آذار 2018 مع بدء "مسيرات العودة الكبرى"، إذ تتصدى القوات الإسرائيلية لآلاف الفلسطينيين المشاركين في المسيرات المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم. كما قتل وأصيب عدد من الإسرائيليين والفلسطينيين في هجمات طعن وإطلاق نار نفذها فلسطينيون ضد مستوطنين في الضفة الغربية.