"أنصار الله" تستعيد السيطرة على مواقع في شرق الجوف

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© AP Photo / Hani Mohammed
وأضافت القناة أن العملية انتهت باستعادة "أنصار الله" عددا من المواقع أدى إلى مقتل العديد من الجيش وإعطاب جرافة وآلية واغتنام أسلحة.
في الجوف أيضا، وبحسب "المسيرة"، شنت الجماعة هجوما على مواقع لقوات الجيش في جبهة الساقية بمديرية الغيل غرب الجوف، بالتزامن مع قصف مدفعي للجماعة استهدف تعزيزات، لافتة إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش جراء القصف والهجوم.
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