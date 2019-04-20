ضاحي خلفان يحذر من زيارة تركيا حتى "سقوط أردوغان"

وقال خلفان عبر حسابه بموقع "تويتر": "أمنيا، أضحى المواطن لدول التحالف وجوده في تركيا تهديدا لأمنه الشخصي… نصيحتي ألا يسافروا إلى تركيا أبدا.. حتى تسقط حكومة أردوغان ويأتي الله برجل غير عنصري في تركيا".

وقالت السلطات التركية أمس أنها ألقت القبض على اثنين وصفتهما بأنهما من عناصر المخابرات الإماراتية، واعترفا بالتجسس لصالح بلادهما.

وكان مسؤول تركي رفيع المستوى، لم يكشف عن هويته، ذكر لوكالة "رويترز" أن الأمن التركي أوقف شخصين يشتبه بقيامهما بالتجسس على مواطنين عرب، بمن فيهم معارضون سياسيون مقيمون في الأراضي التركية، بتكليف من دولة الإمارات.

من جهتها، ذكرت وكالة "الأناضول" التركية مساء أمس الجمعة، نقلا عن مصادر قضائية، أن السلطات المعنية تحقق فيما إذا كانت للموقوفين علاقة بمقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، فيما أمرت محكمة الصلح الجزائية المناوبة في إسطنبول، بحبس الموقوفين الإثنين على ذمة التحقيق، بتهمتي "التجسس السياسي والعسكري" و"التجسس الدولي"، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.