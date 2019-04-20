الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة قتلى المعارك في طرابلس إلى 220

طرابلس/جهاد نصر/الخليج 365

ارتفعت حصيلة ضحايا المعارك الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس إلى 220 قتيلا، و1066 جريحا.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية في تغريد عبر صفحتها الرسمية على تويتر، السبت.

وقالت المنظمة إن من بين الضحايا المدنيين الذين قتلوا في ليبيا "عمالا بالقطاع الصحي ونساء وأطفالا".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت المنظمة إن "حصيلة ضحايا المعارك في طرابلس وما حولها ارتفع إلى 213 قتيلا و1009 جرحى على الأقل".

وأضافت المنظمة بأن الفرق الطبية التابعة لها تواصل مساعدة الطاقم الجراحي في المستشفيات المحلية.

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ودعت جميع الأطراف في ليبيا إلى حماية المدنيين والعاملين بقطاع الصحة ومرافقه.

وفي السياق، أشارت المنظمة إلى تسبب الصراع في نزوح أكثر من 18 ألفا حتى الأربعاء.

وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، أطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين.

وبعد أيام على انطلاقها، فشلت العملية العسكرية في تحقيق تقدم على الأرض، جراء تصدي قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، لها.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة، يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر الذي يقود قوات الشرق الليبي.‎الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.