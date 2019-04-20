العراق.. وصول الوفود المشاركة في "برلمانات الجوار"

بغداد / علي جواد / الخليج 365
وصلت وفود دول جوار العراق - بينها السعودية وإيران- العاصمة بغداد، السبت، للمشاركة في مؤتمر برلمانات دول الجوار، لبحث قضايا المنطقة.
ويعقد المؤتمر، السبت، ويستمر ليوم واحد تحت عنوان: "العراق.. استقرار وتنمية" بمشاركة 6 دول، هي السعودية وإيران والكويت والأردن وتركيا وسوريا.
ووصل العاصمة بغداد، رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، وكان في استقباله نظيره العراقي محمد الحلبوسي.
فيما استقبل الحلبوسي، كلا من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ، في مطار بغداد الدولي، بحسب مراسل الخليج 365.
كما وصلت وفود كل من سوريا وإيران والأردن، للمشاركة في المؤتمر المرتقب.
وينتهج ساسة العراق مبدأ "النأي بالنفس" عن الصراعات السياسية في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالقضية السورية، وتقول بغداد إنها تعمل على تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، لإبعاد التوتر عن المنطقة.
وخلال اليومين الماضيين، أجرى وفد حكومي عراقي كبير برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، زيارة هي الأولى من نوعها إلى السعودية، جرى خلالها توقيع 13 اتفاقية، إلى جانب مذكرات تفاهم خاصة بمكافحة الإرهاب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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