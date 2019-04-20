الإشبـاع العكسي

صحيفة الخليج الإلكترونية

لا أعتقد أنك سمعت يوماً بهذا المصطلح ولكن أجزم أنه سيفيدك كثيراً في حياتك.

نحن لانستطيع الإستغناء عن الآخرين وعن أدوارهم المهمة في حياتنا ولكن هذا النوع من الإشباع سيقلل حاجتك الزائدة لهم في” تقديرك لذاتك”.

كل إنسان لديه حاجات نفسية يتطلب إشباعها تدخل من الآخرين، كالحاجة إلى الإهتمام والتقدير والسعادة وغيرها .. لكن هل فكرت يوماً أن تحققها لنفسك بنفسك دون مبادرة منهم لترضي”الهي” بداخلك وتتخلى قليلاً عن إنتظارها المستمر ليشبع الآخرون حاجاتها.

هل فكرت أنك عندما تصنعها بنفسك تضفي الكثير من العطاء الذي تُسعد به نفسك وتسعد به من حولك

دعني أخبرك قليلاً عنه ..

الإشباع العكسي هو إشباع تحققه لذاتك من ردود الفعل الإيجابية من حولك وتتلخص العملية كالتالي في الوقت الذي تشعر به أنك بحاجة إلى التحفيز والإيجابية في حياتك ..أعطها أنت لغيرك في الوقت الذي تشعر به أنك بحاجة إلى الحب والإهتمام .. أعطه لطفل أو أي شخص أحق به في الوقت الذي تشعر به أنك بحاجة الى فرحة متجددة تعيد إلى روحك رونقها.. أعطها أنت لغيرك

في الوقت الذي تشعر به أن الحاجات المقدمة من هذا العالم لا ترضي ذاتك ومللت منها .. جرب أن تساعد فقيراً .. تشاهد إبتسامته .. فرحته بالأشياء البسيطة .. قناعته بما قدمت إليه إن المحرك الرئيسي لهذه العملية هو أنت لأنك عندما تشعر بأن هذه الأشياء تنقصك كثيراً في حياتك اذاً لابد وأنها تنقص الكثير ممن حولك لذا ستكون أفضل من يقدمها لهم ويصبح هناك إشباع عكسي فأنت بذلك تعكس سعادتهم على نفسك ويزيد تقديرك لذاتك ورضاك عنها ويكمن جمالها في كون كل من هذه الإشباعات عندما تعود إليك تعود وهي مقدمة من نفسك وليس الآخرين باعتبارأنهم جزء من هذه العملية و ليسوا العنصر الكامل والمتحكم فيها.. وتكون النتيجة هي تحقيقك لذاتك وإستقامتها في الأوقات الصعبة التي لاتجد أمامها سوى نفسك ,وكما يقال لذة العطاء لاتضاهيها لذة.

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بقلم

ريا العريني