قوات_الاحتلال تقتحم محافظة الخليل وتعتقل فلسطينيًا

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الخليج - واس
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، محافظة الخليل واعتقلت مواطنًا فلسطينيًا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية في البلدة، أن قوات الاحتلال اعتقلت على حاجز عسكري نصبته قرب “مفرق زيف” جنوب الخليل، الشاب محمد إبراهيم جبارين، واقتادته إلى جهة غير معلومة.
كما اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول شمالاً، وفتشت مركبات الأهالي ودققت في بطاقاتهم الشخصية، /ما تسبب في إعاقة تنقلهم.
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