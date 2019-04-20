توفر #وظائف إدارية وهندسية وصحية في جامعة الأمير سطام بالخرج

الخليج - واس

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً، في استقبال طلبات المتقدمين لشغل مجموعة من الوظائف الإدارية والهندسية “رجال”، وعدد من الوظائف الصحية “رجال – نساء”، وكذلك وظائف على برنامج التشغيل المباشر “رجال – نساء”، في مقر الجامعة بمدينة السيح وفي الكليات التابعة للجامعة وفروعها، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلن عنها.

ودعت الجامعة الرغبين في شغل الوظائف من المواطنين والمواطنات ممن تتوفر لديهم الشروط المطلوبة، التقدم عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة: https://jobs.psau.edu.sa، وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة وبيان الخدمات والخبرات العملية، ويستمر استقبال طلبات المتقدمين حتى يوم الخميس 20 – 8 – 1440هـ.