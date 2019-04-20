شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبيه بهطول أمطار رعدية على 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق، مكة، عسير، الباحة، وجازان.

وفي مكة تشمل الحالة: “تربة، أضم، العرضيات والأجزاء المجاورة لها، وقد تمتد إلى الطائف”، وفي عسير تشمل: “أبها، خميس مشيط، الخرجة، الربوعة، سراة عبيد، رجال ألمع، محايل، النماص، بلقرن والأجزاء المجاورة لها”.

أما الباحة، فتشمل الحالة: “الباحة، المخواة، المندق، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها”، وفي جازان تشمل: “فيفا، الرث، هروب، الدائر، أبو عريش، أحد المسارحة”؛ حيث من المتوقع أن تستمر الحالة على هذه المناطق حتى الساعة 9 مساءً.

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من جهتها، دعت مديريات الدفاع المدني بالمناطق المذكورة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.