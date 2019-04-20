شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم: لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وغرب المملكة كما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية (على مرتفعات نجران، جازان. عسير، الباحة وتمتد شرقاً إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين نصف.، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر من خفيف الى متوسط الموج.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات طقس اليوم: لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.