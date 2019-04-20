انت الان تتابع الجزائريون يتظاهرون ويطالبون برحيل رموز بوتفليقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

توافد عدد كبير من المتظاهرين الجزائريين في الجمعة التاسعة من الحراك الشعبي، على ساحة البريد المركزي، للمطالبة برحيل جميع رموز النظام وسط تعزيزات أمنية. ورفع المتظاهرون شعارات ولافتات تتضمن "لا للعنصرية خاوة خاوة"، "قلنا ديقاج يعني ديقاج" أي "إرحل يعني إرحل" وقلنا: "البلاد بلادنا والجيش ديالنا". وهذه أول جمعة، بعد إسقاط أحد (الباءات الأربعة) الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري، الذي قدم استقالته يوم الثلاثاء الماضي. وقدمت السلطات تنازلا جديدا لمطالب الشارع تمثل بتغيير رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز الذي كان من المحيط المقرب لبوتفليقة.

وطالب المحتجون، باستقالته والشخصيتان الأخريان هما عبد القادر بن صالح رئيس الدولة الانتقالي ونور الدين بدوي، رئيس الوزراء.وكان بلعيز تجاهل في 2013 عندما أمضى بوتفليقة في أحد مستشفيات باريس 80 يومًا بسبب إصابته بجلطة في الدماغ، ثم مرة أخرى في مارس، طلبات بدء إجراءات لعزل الرئيس بسبب "المانع الصحي"، وكان