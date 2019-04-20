الان تتابع بالفيديو: إفشال محاولة هروب الوزير «سوار» على أيدي الثوار بمطار الخرطوم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السودان مقطعا مصورا يظهر أفرادا من الشرطة العسكرية، وهم يلقون القبض على وزير الشباب والرياضة السابق حاج ماجد سوار في مطار الخرطوم.

وتظهر في الفيديو حشود ضحمة وهي تحيط المجموعة العسكرية التي تقبض على سوار، الذي كان يحاول الخروج من السودان على ما يبدو.

وكان سوار سفيرا لبلاده لدى ليبيا، كما أنه قيادي بارز في حزب المؤتمر الوطني، الذي حكم السودان طيلة 30 عاما.

ولم يعلق المجلس العسكري في السودان على الفيديو المتداول.

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وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان أصدر، الجمعة، قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، بعد عزل الرئيس عمر البشير.

وبموجب القرارات التي أصدرها المجلس العسكري، تم إعفاء السفير العبيد أحمد مروح من منصبه كوكيل لوزارة الإعلام والاتصالات، والمهندس حسب النبي موسي محمد من منصبه كوكيل لوزارة الموارد المائية والكهرباء، والدكتور زين العابدين عباس محمد الفحل من منصب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم.

وفي المنحى ذاته، تم تكليف عبد الماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات في السودان.

والقرارات الأخيرة استمرار لسلسلة إجراءات المجلس العسكري الانتقالي، الذي يقود السودان بعد عزل البشير.

يذكر أن مئات الآلاف من المحتجين المطالبين بإنهاء الحكم العسكري توافدوا على الاعتصام خارج مقر وزارة الدفاع في الخرطوم، الجمعة، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.

وزادت الحشود مجددا مساء الجمعة بعد أن وصلت مساء الخميس إلى أكبر عدد لها هذا الأسبوع، مع سعي المتظاهرين لتكثيف الضغط على المجلس العسكري الانتقالي.