السودان.. المعارضة تستعد لإعلان قيادة مدنية وآلاف ينضمون للاعتصام

دبي - بواسطة محمد فارس مواصلة لضغوطهم من أجل تسليم السلطة لحكومة مدنية انضم آلاف المتظاهرين للاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم. و دعت المعارضة السودانية الدبلوماسيين الأجانب للحضور لمكان الاعتصام الأحد لأنها ستعلن أسماء مرشحين لقيادة مدنية. © Getty Images/AFP/A. Mustafa المعتصمون أمام مقر قيادة الجيش السوداني (أرشيف)

أعلن قادة الحركة الاحتجاجية في السودان عزمهم الكشف يوم الأحد القادم عن تشكيلة "مجلس سيادي مدني" يحل محل المجلس العسكري الحاكم، في وقت تدفق المتظاهرون الجمعة (19 أبريل/ نيسان 2019) إلى ساحة الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

وقال قيادي بارز في المعارضة السودانية لوكالة رويترز إن المعارضة ستطرح خلال اعتصام يوم الأحد قائمة مرشحين أغلبهم تكنوقراط لتشكيل مجلس سيادي مدني مؤقت يتولى شؤون البلاد. وأضاف القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه أن أغلب أعضاء المجلس المقترح سيكونون من المدنيين مع بعض المشاركة من الجيش.

وفي بيان قال "تجمّع المهنيين السودانيين"، الذي ينظّم الحركة الاحتجاجية، التي أدت للإطاحة بالبشير، إنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء "المجلس السيادي المدني" خلال مؤتمر صحافي يعقد الأحد الساعة الخامسة عصراً بتوقيت غرينتش، خارج مقر القيادة العامة للجيش، داعين الدبلوماسيين الأجانب للحضور.

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وأطلق "تجمع المهنيين السودانيين" حركة الاحتجاجات ضد حكم البشير، ويضم التجمع مهندسين وأطباء وأساتذة. وأكد أحمد الربيع، أحد قادة التجمّع، الذي يضم نقابات أطباء ومهندسين ومعلمين، لوكالة فرانس برس أن "هذا المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين، سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي".

وميدانياً، انضم اليوم الجمعة آلاف المتظاهرين السودانيين، الذين يطالبون الجيش بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، إلى الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم. ويقول المشاركون في الاعتصام إن الحكام العسكريين الجدد هم امتداد لنظام البشير السابق، مطالبين بالمزيد من التنازلات.

بدورها، أكدت واشنطن أنها ستوفد مبعوثة إلى السودان لدعم عملية نقل السلطة. وتسلم مجلس عسكري الحكم في السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان وسط مظاهرات حاشدة في البلاد. ويضغط المتظاهرون لتسليم السلطة سريعا للمدنيين. ولم يستجب المجلس العسكري حتى الآن لمطالب المتظاهرين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، رويترز، أ ف ب )