مصدر: لافرينتيف قدم إلى سوريا برسائل من السعودية

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الرسائل السعودية الإيجابية تتعلق بإعادة العلاقات ومناقشة كافة الملفات بين البلدين.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد التقى، أمس الجمعة، لافرنتييف القادم من السعودية حيث التقى هناك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبحث الملف السوري.
ونشرت الرئاسة السورية على صفحتها على الفيسبوك تفاصيل لقاء الأسد ولافرنتييف، الذي جاء إلى سوريا مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، وقالت إن "اللقاء تناول الملفات المدرجة على جدول أعمال الجولة المقبلة من محادثات أستانا وتم التأكيد على أهمية التنسيق المتواصل بين الجانبين حول القضايا المطروحة للخروج بنتائج إيجابية تحقق ما يصبو إليه الشعب السوري، وفي المقدمة التخلص من الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار إلى كافة الأراضي السورية".
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