شكرا لقرائتكم البخاري يجول في معرض الكتاب في طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 12 ساعة في 19 أبريل 2019 - اخر تحديث في 19 أبريل 2019 / 18:05
جال سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري يرافقه الوزير السابق معين المرعبي وكميل نديم مراد، في معرض الكتاب في معرض رشيد كرامي الدولي شمال لبنان، وتفقد جناح بلدية طرابلس، وكان في استقباله رئيس لجنة الشباب والرياضة في المجلس البلدي الدكتور رياض يمق، رئيس الرابطة الثقافية المنظمة للمعرض رامز فري، مسؤولو العلاقات العامة في البلدية.
وابدى البخاري إعجابه بما شاهده من تطور في يوميات المعرض.
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