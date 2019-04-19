رئيس جمهورية القرم: العقوبات لن توقفنا عن تحقيق أهدافنا

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وشكر أكسيونوف جميع الصحفيين على هذا الجهد الذي بذلوه في تغطية المؤتمر، وعزا نجاح المؤتمر إلى التغطية الجيدة من قبل جميع المشاركين في التغطية، فلولاهم لما كان المؤتمر لينجح، كما أثنى على عملهم بايصال الصورة الحقيقية عن القرم إلى العالم، خصوصا في ظل الفعاليات والنشاطات التي يشهدها القرم، ومنها مؤتمر يالطا الاقتصادي الدولي الخامس.
© Sputnik . Aleksandr Polegenko
وأكد أكسيونوف أن الجميع مرحب بهم في القرم، ردا على سوْال صحفي إيراني تساءل عن سبب عدم وجود وفد إيراني، ودعا من خلال الصحفي المسؤولين في ايران وجميع الفعاليات الاقتصادية لزيارة القرم، ومناقشة جميع الإمكانيات الاقتصادية ومجالات التعاون بين البلدين.
وبين رئيس شبه الجزيرة القرم أن جميع الوفود عرضت مشاريع اقتصادية أو توقيع عقود تصديرية إلى شبه جزيرة القرم، وقال: نحن ندرس جميع العروض المقدمة إلينا من جميع الدول، ولنا أولوية الاتفاق على البضائع والمنتجات التي تنتج في روسيا أو جمهورية القرم، وهناك تحليل دقيق لكافة العروض بما يتوافق مع إمكانياتنا، وكان هناك لقاء مع جميع الوفود تقريبا، وسيكون هناك رد على جميع العروض قريبا، واتفقنا مع البعض على استمرار المحادثات حول هذه الاتفاقيات.
وقد رد أكسيونوف على دعوة أحد الصحفيين البلغار إلى زيارة بلده بلغاريا قائلا: هل يسمحون لي بالدخول؟، ووعده بتلبية الدعوة عندما يكون هناك إمكانية لذلك، ليكمل الصحفي بان الجميع في بلغاريا ضد العقوبات المفروضة على القرم، وبأن البلغار يعبرون شعب القرم كأخوة لهم.
وردا على سوْال مراسل "سبوتنيك" حول التعاون بين سوريا والقرم في مجال السياحة، قال رئيس جمهورية القرم، كنت في دمشق العام الماضي، وقابلت الرئيس بشار الأسد، تولد لدي انطباع كبير بأن سوريا ذات تاريخ وتقاليد عريقة، وأعتقد بأننا نستطيع بناء تعاون بيننا في مجال السياحة، وستعلمون جميعا بالتفاصيل بعد الاجتماع بالوفد السوري يوم الغد.
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