شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الرياض» تُعلن موعد الاعتراض على نتائج حركة نقل المعلمين والإداريين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الجمعة، موعد تقديم الاعتراض على نتائج حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإداريين والإداريات.

جاء ذلك عقب إعلان حركة النقل للعام الدراسي 1439/1440هـ، والتي أعلنت اليوم الجمعة، وأوضحت الإدارة أن الاعتراض على نتائج الحركة سيكون إلكترونياً، وذلك اعتباراً من يوم 15- 8 حتى 24 – 8 – 1440هـ.

يُذكر أن الإدارة أعلنت نتائج حركة النقل الداخلي، اليوم، موضحة أن 23% نُقلوا من شاغلي الوظائف التعليمية، و18% من شاغلي الوظائف الإدارية.