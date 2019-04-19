شكرا لقرائتكم خبر عن قبل خطبة الجمعة.. وفاة مواطن أثناء تلاوته القرآن بأحد جوامع عسير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
لفظ مواطن، اليوم الجمعة، أنفاسه الأخيرة وهو يقرأ القرآن بأحد جوامع مدينة سبت العلايا بمنطقة عسير؛ وذلك أثناء انتظار دخول خطيب الجمعة.
شاهد عيان أكد أن المواطن المتوفى، عبدالله علي آل ضايح الحارثي (47 عاماً)، من أهالي ترج بيشة؛ كان يقرأ القرآن وداهمته سكتة قلبية قبل دخول الإمام.
وعقب حدوث ذلك حاول المصلُّون إسعافه إلا أنه تبين لاحقاً وفاته وهو بين صفوف المصلين ينتظر دخول الإمام واعتلاءه المنبر.
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