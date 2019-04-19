غارات إسرائيلية وقصف من الدبابات على موقعين لحماس في غزة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

شن الجيش الإسرائيلي عصر الجمعة غارات جوية وقصَف بمدفعية الدبابات قطاع غزة، في ما قال إنه رد على اطلاق نار بالقرب من السياج الفاصل مع القطاع، دون تسجيل اصابات في الجانب الفلسطيني او الاسرائيلي .

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان "إن طائرة اسرائيلية أغارت على على موقعيين عسكريين تابعين لحركة حماس وسط قطاع غزة".

واضاف "كما قامت دبابة بقصف الموقعين، وذلك ردا على تعرض قوة عسكرية تابعة للجيش الاسرائيلي لاطلاق نار بالقرب من السياج الامني الحدودي مع القطاع. ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

ومن ناحية اخرى قال مصدر امني في قطاع غزة إن الغارات والقصف استهدفت "ثلاث نقاط رصد للمقاومة للضبط الميداني التابعة لحماس شرق البريج وسط قطاع غزة، كما استهدفت نقطة لحماة الثغور شرق قرية حجر الديك جنوب مدينة غزة، ونقطة للضبط الميداني شرق حي الزيتون شرق غزة".

واضاف المصدر الامني أنه "لم يبلغ عن اصابات".

ولم يوضح الجيش في بيانه أن كانت غاراته تزامنت مع تظاهرات الجمعة في غزة.

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في الاثناء افادت وزارة الصحة في غزة عن اصابة 15 شخصا بينهم "رجلا اسعاف وصحافي" الجمعة برصاص اسرائيلي أثناء التظاهرة الاسبوعية، دون مزيد من التفاصيل.

وعلى الحدود مع قطاع غزة تجري مواجهات أسبوعية مع الجيش الاسرائيلي خلال مسيرات العودة التي يشارك فيها آلاف الفلسطينيين في أيام الجمعة وانطلقت في 30 آذار/مارس 2018. وبلغت حصيلة القتلى في الجانب الفلسطيني 264 قتيلاً على الاقل وذلك أثناء التظاهرات او في غارات اسرائيلية.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في بيان إلى "استمرار مسيرات العودة والحفاظ على سلميتها حتى تحقيق أهدافها برفع الحصار وعودة اللاجئين إلى ديارهم" التي نزحوا عنها أو طردوا منها قبل سبعين عاما مع الاعلان عن قيام دولة إسرائيل عام 1948.

وتسود القطاع تهدئة هشة تم تثبيتها بوساطة مصرية.