الجيش الإسرائيلي يُغلق الضفة الغربية وغزة

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أعلنت قوات الجيش الإسرائيلي عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة بذريعة "عيد الفصح اليهودي. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه في "تويتر"، إنه سيتم إغلاق الضفة ومعابر غزة ابتداء من مساء اليوم الجمعة 19 لغاية مساء السبت 27 من أبريل الجاري. وسيسمح خلال فترة الإغلاق للحالات المرضية المستعجلة بالوصول للمستشفيات، وكذلك لتنقل الطواقم الطبية، كما سيتم إغلاق الضفة وغزة بمناسبة يوم "ما يسمى بقيام إسرائيل" اعتبارا من الـ7 من مايو المقبل حتى الـ9 منه، بحسب "روسيا اليوم".
وتشهد فترات الأعياد اليهودية تشديدات أمنية للجيش الإسرائيلي، إذ يحد من حركة الفلسطينيين وتنقلاتهم بين المدن والقرى الفلسطينية المختلفة بسبب الحواجز التي ينصبها الجيش على مداخلها.ويمنع الحصار عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين الذين يعملون بتصاريح صادرة عن السلطات الإسرائيلية، من العمل والوصول إلى مناطق
وتشهد فترات الأعياد اليهودية تشديدات أمنية للجيش الإسرائيلي، إذ يحد من حركة الفلسطينيين وتنقلاتهم بين المدن والقرى الفلسطينية المختلفة بسبب الحواجز التي ينصبها الجيش على مداخلها.
ويمنع الحصار عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين الذين يعملون بتصاريح صادرة عن السلطات الإسرائيلية، من العمل والوصول إلى مناطق داخل الخط الأخضر.
وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، منزل عائلة فلسطينية في ضاحية الجامعة بالخليل جنوب الضفة الغربية بزعم أن أحد أفرادها، الشاب عرفات ارفاعية قتل مستوطنة بالقدس قبل شهرين.
وأفاد شهود عيان بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بناية من خمسة طوابق، بعد محاصرتها، وأخلتها من السكان، وهدمت شقتين من البناية تعودان لعائلة ارفاعية.
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